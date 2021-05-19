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2021
https://1prime.ru/finance/20210519/833701422.html
Минфин разместил ОФЗ одного выпуска
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Минфин России на аукционе в среду разместил облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26236 с погашением в мае 2028 года на 24,592 миллиарда рублей... ПРАЙМ, 19.05.2021
офз, минфин рф, новости, финансы
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Минфин России на аукционе в среду разместил облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26236 с погашением в мае 2028 года на 24,592 миллиарда рублей при спросе в 34,543 миллиарда, говорится в сообщении министерства.
Цена отсечения составила 93,4505% от номинала, средневзвешенная цена — 93,5418% от номинала. Средневзвешенная доходность — 7% годовых. Выручка от размещения — 23,729 миллиарда рублей.
Позднее в среду Минфин предложит инвесторам ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26230 с погашением в марте 2039 года в объеме остатков на 7,819 миллиарда рублей, а также ОФЗ с индексируемым номиналом серии 52003 в объеме 15,568 миллиарда.