МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Цена на биткоин продолжает падать, криптовалюта в какой-то момент дешевела уже на 20%, достигая 36 тысяч долларов, "медведи" пользуются новостями о запрете для финансовых учреждений и платежных компаний Китая на сделки с использованием криптовалюты, свидетельствуют данные торгов. Аналитики рассказали, как дёшево купить криптовалюту по частям

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 14.37 мск падает в цене на 16,1%, до 38,13 тысячи долларов, но минутами ранее падение достигало 20%, а самая низкая цена за сутки достигала 36 333 доллара. А по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дешевеет на 16,7%, до 37,97 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.

По сообщению газеты Financial Times, в опубликованном в аккаунте центробанка Китая в WeChat совместном заявлении три ассоциации банковской и интернет-индустрии заявили, что финансовые и платежные учреждения не должны принимать криптовалюты в качестве оплаты или предлагать связанные с ними услуги и продукты.

Это виртуальная валюта, а не реальная, и не должна и не может использоваться в качестве валюты на рынке, привела газета заявление группы, в котором недавний скачок цен на криптовалюты назван "спекуляцией".

Биткоин 14 апреля в очередной раз обновил исторический максимум и достиг 64 854 долларов. Таким образом, криптовалюта потеряла уже почти 44% стоимости к этому рекорду.