МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Минфин России на аукционе в среду разместил облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26230 с погашением в марте 2039 года на 7,819 миллиарда рублей при спросе в 20,112 миллиарда, говорится в сообщении министерства. Биткоин подешевел уже на 20% на новостях из Китая

Цена отсечения составила 105,11% от номинала, средневзвешенная цена — 105,1536% от номинала. Средневзвешенная доходность — 7,31% годовых. Выручка от размещения — 8,291 миллиарда рублей.

Позднее в среду Минфин предложит инвесторам ОФЗ с индексируемым номиналом серии 52003 в объеме 15,568 миллиарда рублей.

Также ранее в среду Минфин разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26236 с погашением в мае 2028 года на 24,592 миллиарда рублей при спросе 34,543 миллиарда рублей.