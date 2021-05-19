2021-05-19T16:09:30+03:00
2021-05-19T16:09:30+03:00
2021-05-19T16:09:30+03:00
2021
https://1prime.ru/finance/20210519/833702448.html
Центробанк ожидает, что цифровой рубль поможет в борьбе с мошенничеством
Финансы
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Центральный банк России в случае введения цифрового рубля всегда сможет найти деньги, которые были похищены мошенниками в результате социальной инженерии, заявил зампред... ПРАЙМ, 19.05.2021
цифровой рубль, цб рф, новости, финансы
https://1prime.ru/images/83246/72/832467265.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83246/72/832467265.jpg
https://1prime.ru/images/83246/72/832467264.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83246/72/832467264.jpg
https://1prime.ru/images/83246/72/832467252.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83246/72/832467252.jpg
https://1prime.ru/finance/20210519/833701815.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Центральный банк России в случае введения цифрового рубля всегда сможет найти деньги, которые были похищены мошенниками в результате социальной инженерии, заявил зампред регулятора Алексей Заботкин.
"В чем проблема с отслеживанием и реагированием на мошенничество сейчас? Что если человек в результате социальной инженерии перевел деньги куда-то, и дальше они оттуда ушли, вы эти деньги никогда не найдете, потому что деньги все одинаковые, они смешиваются в момент попадания на счет", — отметил он, выступая на Петербургском международном юридическом форуме.
"В нашем случае, поскольку любой перевод в цифровых рублях может быть только внутри платформы Центрального банка, мы всегда найдем те деньги, которые гражданин скажет, что он переводил без его желания", — добавил Заботкин.
Идею цифрового рубля Банк России представил в середине октября. Предполагается, что он будет в форме уникального цифрового кода, который хранится в специальном электронном кошельке, и станет полноценным платежным средством наравне с обычным рублем.