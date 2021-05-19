МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Центральный банк России в случае введения цифрового рубля всегда сможет найти деньги, которые были похищены мошенниками в результате социальной инженерии, заявил зампред регулятора Алексей Заботкин. Биткоин подешевел уже на 20% на новостях из Китая

"В чем проблема с отслеживанием и реагированием на мошенничество сейчас? Что если человек в результате социальной инженерии перевел деньги куда-то, и дальше они оттуда ушли, вы эти деньги никогда не найдете, потому что деньги все одинаковые, они смешиваются в момент попадания на счет", — отметил он, выступая на Петербургском международном юридическом форуме.

"В нашем случае, поскольку любой перевод в цифровых рублях может быть только внутри платформы Центрального банка, мы всегда найдем те деньги, которые гражданин скажет, что он переводил без его желания", — добавил Заботкин.

Идею цифрового рубля Банк России представил в середине октября. Предполагается, что он будет в форме уникального цифрового кода, который хранится в специальном электронном кошельке, и станет полноценным платежным средством наравне с обычным рублем.