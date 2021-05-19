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2021
https://1prime.ru/finance/20210519/833703664.html
Минфин разместил ОФЗ одной серии
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Минфин России на аукционе в среду разместил облигации федерального займа (ОФЗ) с индексируемым номиналом серии 52003 с погашением в июле 2030 года на 15,568 миллиарда рублей при... ПРАЙМ, 19.05.2021
офз, минфин рф, новости, финансы
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Минфин России на аукционе в среду разместил облигации федерального займа (ОФЗ) с индексируемым номиналом серии 52003 с погашением в июле 2030 года на 15,568 миллиарда рублей при спросе в 36,238 миллиарда рублей, говорится в сообщении министерства.
Цена отсечения составила 98,51% от номинала, средневзвешенная цена — 98,6229% от номинала. Средневзвешенная доходность — 2,69% годовых. Выручка от размещения — 15,473 миллиарда рублей.
Ранее в среду Минфин разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26236 с погашением в мае 2028 года на 24,592 миллиарда рублей и серии 26230 с погашением в марте 2039 года на 7,819 миллиарда рублей. Спрос в обоих случаях также превысил предложение, составив 34,543 и 20,112 миллиарда рублей соответственно.