МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Минфин России на аукционе в среду разместил облигации федерального займа (ОФЗ) с индексируемым номиналом серии 52003 с погашением в июле 2030 года на 15,568 миллиарда рублей при спросе в 36,238 миллиарда рублей, говорится в сообщении министерства. Биткоин упал более чем вдвое с апрельского исторического максимума

Цена отсечения составила 98,51% от номинала, средневзвешенная цена — 98,6229% от номинала. Средневзвешенная доходность — 2,69% годовых. Выручка от размещения — 15,473 миллиарда рублей.

Ранее в среду Минфин разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26236 с погашением в мае 2028 года на 24,592 миллиарда рублей и серии 26230 с погашением в марте 2039 года на 7,819 миллиарда рублей. Спрос в обоих случаях также превысил предложение, составив 34,543 и 20,112 миллиарда рублей соответственно.