МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Трейдеры на крипторынке активно ликвидируют свои активы, ситуация близка к панике, и малейший негатив может сыграть на дальнейшее падение стоимости криптовалют, рассказал РИА Новости директор крупнейшей по объему торгов криптовалютной биржи Binance в России Глеб Костарев. Биткоин упал более чем вдвое с апрельского исторического максимума

"Трейдеры активно ликвидируют свои активы, уровень страха достаточно высокий, близок к панике. До этого момента масштабные распродажи не вызывали столько внимания и беспокойства, но с текущим новостным фоном малейший негатив может стать еще одним поводом, который повлияет на дальнейшее негативное развитие событий", — сказал собеседник агентства.

Он перечислил основные причины нынешнего развития события на рынке. Падение биткоина началось еще на прошлой неделе, когда глава Tesla Илон Маск объявил о прекращении продажи автомобилей за биткоины. Тогда курс самой популярной криптовалюты упал на 16% — инвесторы поспешили продать свои активы и "продавили" цену биткоина до 46 тысяч долларов.

В воскресенье Маск снова обрушил цену биткоина, опустив ее до самого низкого уровня с февраля, после того как написал в Twitter, что Tesla может продать или уже продала свои инвестиции в криптовалюту, напомнил Костарев.

Наконец, масла в огонь добавили новости из Китая. Три ассоциации банковской и интернет-индустрии Китая объявили, что финансовые и платежные учреждения страны больше не могут принимать криптовалюты в качестве оплаты или предлагать связанные с ними услуги и продукты. Биткоин в среду падал примерно на 30% и впервые с 25 января достигал 30 тысяч долларов. Затем его цена несколько восстановилась — к 17.51 мск биткоин стоил около 36,5 тысячи долларов, а падение замедлилось до 15%.

"На падение биткоина отреагировал весь рынок. Альткоины также сдали свои позиции. Сейчас рынок опасается, что вслед за Китаем запрет может быть введен и в других странах", — резюмировал Костарев.