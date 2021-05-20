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2021
https://1prime.ru/finance/20210520/833706871.html
Стало известно, как будет выглядеть новая сторублевая купюра
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Центральный банк России придумал новую сторублевую купюру, на которой будут крупные цифры и специальные рельефные метки, пишет "Российская газета", цитируя куратора наличного... ПРАЙМ, 20.05.2021
новости, финансы, банки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Центральный банк России придумал новую сторублевую купюру, на которой будут крупные цифры и специальные рельефные метки, пишет "Российская газета", цитируя куратора наличного денежного обращения, заместителя председателя Банка России Михаила Алексеева.
В беседе с изданием он рассказал, что цветовая гама не изменится, но будет отличаться от нынешней действующей купюры оттенком.
"Ассоциации с евро могут быть вызваны наличием крупных цифр, обозначающих номинал, и более ярким цветовым оформлением. Но это — общемировая тенденция", — отметил зампред главы Центробанка во время разговора.
Банк России планирует пустить их в оборот в 2022 году.