МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Центральный банк России придумал новую сторублевую купюру, на которой будут крупные цифры и специальные рельефные метки, пишет "Российская газета", цитируя куратора наличного денежного обращения, заместителя председателя Банка России Михаила Алексеева.

В беседе с изданием он рассказал, что цветовая гама не изменится, но будет отличаться от нынешней действующей купюры оттенком.

"Ассоциации с евро могут быть вызваны наличием крупных цифр, обозначающих номинал, и более ярким цветовым оформлением. Но это — общемировая тенденция", — отметил зампред главы Центробанка во время разговора.

Банк России планирует пустить их в оборот в 2022 году.