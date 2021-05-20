МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Объем "свободных денег" у россиян в апреле 2021 года увеличился на 14% по сравнению с мартом, свидетельствует исследование холдинга "Ромир", которое есть в распоряжении РИА Новости. Российские банки не спешат выдавать деньги до зарплаты

Индекс свободных денег — разница между доходами домохозяйства и тратами на необходимые товары и услуги. Средние доходы домохозяйств определяются на основе расчетов "Ромира" и Росстата, а затраты оцениваются на основе данных скан-панели домохозяйств, проводимой холдингом. Оценка базируется на данных потребления 40 тысяч россиян, 15 тысяч домохозяйств в 220 городах с населением более 10 тысяч человек.

"В апреле 2021 года объем "свободных денег" в российских семьях вырос на 14% по сравнению с предыдущим месяцем", — сообщает холдинг. При этом по сравнению с апрелем прошлого года индекс уменьшился на 26%. Показатель января 2019 года принят за исходную точку для расчета индекса.

По словам исполнительного директора "Ромира" и Mile Group Инны Караевой, в апреле после сезонного снижения в связи с праздниками 8 марта можно было наблюдать восстановление индекса. "При этом уровень восстановления несколько ниже ожидаемого, и динамика против прошлого года резко негативная. Количество свободных денег у населения находится на относительно низком уровне", — приводится в сообщении комментарий Караевой.