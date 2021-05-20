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2021
https://1prime.ru/finance/20210520/833710945.html
Чистая прибыль "Мечела" по МСФО составила 7,9 миллиарда рублей
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Чистая прибыль группы "Мечел" по МСФО, относящаяся к акционерам, в первом квартале текущего года составила 7,896 миллиарда рублей против убытка в 36,878 миллиарда рублей годом... ПРАЙМ, 20.05.2021
отчетность, чистая прибыль, мечел, новости, промышленность, экономика, финансы
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Чистая прибыль группы "Мечел" по МСФО, относящаяся к акционерам, в первом квартале текущего года составила 7,896 миллиарда рублей против убытка в 36,878 миллиарда рублей годом ранее, следует из сообщения компании.
Показатель EBITDA в первом квартале вырос на 39% и составил 18,242 миллиарда рублей. Выручка увеличилась на 13% — до 76,048 миллиарда рублей. Операционная прибыль выросла на 64% — до 12,975 миллиарда рублей.
Группа "Мечел" — глобальная горнодобывающая и металлургическая компания, поставляет продукцию в Европу, Азию, Северную и Южную Америку, Африку. В группу входят около 20 промышленных предприятий: производители угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии.