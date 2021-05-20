МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Чистая прибыль группы "Мечел" по МСФО, относящаяся к акционерам, в первом квартале текущего года составила 7,896 миллиарда рублей против убытка в 36,878 миллиарда рублей годом ранее, следует из сообщения компании.

Показатель EBITDA в первом квартале вырос на 39% и составил 18,242 миллиарда рублей. Выручка увеличилась на 13% — до 76,048 миллиарда рублей. Операционная прибыль выросла на 64% — до 12,975 миллиарда рублей.

Группа "Мечел" — глобальная горнодобывающая и металлургическая компания, поставляет продукцию в Европу, Азию, Северную и Южную Америку, Африку. В группу входят около 20 промышленных предприятий: производители угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии.