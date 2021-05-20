МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Скорректированная чистая прибыль Qiwi по МСФО в первом квартале текущего года выросла на 18% — до 2,061 миллиарда рублей, сообщила компания. QIWI не исключила новых санкций со стороны Центробанка

"Скорректированная чистая прибыль выросла на 18%, до 2,061 миллиарда рублей (27,2 миллиона долларов США), или до 33 рублей на разводненную акцию", — говорится в сообщении.

При этом общая чистая выручка за первый квартал снизилась на 18% — до 5,161 миллиарда рублей. Скорректированная EBITDA за январь-март текущего года выросла на 23% — до 2,82 миллиарда рублей.

Qiwi сохраняет свой мартовский прогноз по снижению финансовых показателей в 2021 году. "Qiwi подтверждает свои прогнозы на 2021 год: ожидается, что общая чистая выручка снизится на 15–25% по сравнению с 2020 годом, чистая выручка сегмента платежных услуг снизится на 15–25% по сравнению с 2020 годом, скорректированная чистая прибыль снизится на 15–30% по сравнению с 2020 годом", — говорится в сообщении.

Совет директоров Qiwi одобрил дивиденды в 0,22 доллара на акцию по итогам прошлого квартала. Qiwi объединила свои продукты для бизнеса под единым брендом

"После определения финансовых результатов за первый квартал 2021 года и с учетом текущей операционной среды наш совет директоров одобрил дивиденды в размере 22 цента на акцию. Дата регистрации дивидендов — 22 июня 2021 года, и компания намеревается выплатить дивиденды 24 июня 2021 года. Держатели американских депозитарных акций (ADS) получат дивиденды вскоре после этого", — отмечается в релизе компании.

В марте Qiwi также объявляла о намерении направить на дивиденды не менее 50% скорректированной чистой прибыли за прошлый год.

Qiwi — один из крупнейших провайдеров платежных сервисов, он позволяет торговым компаниям и клиентам принимать платежи и совершать переводы наличными или в электронной форме.