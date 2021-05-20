МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Двенадцать криптовалютных миллиардеров потеряли 15,5 миллиарда долларов за девять торговых дней из-за падения стоимости биткоина, подсчитал журнал Forbes. Специалист назвал ситуацию на крипторынке близкой к панике

По данным торгов, в среду днем биткоин обвалился в цене на 30% в пересчёте на сутки, его стоимость таким образом более чем вдвое падала с апрельского исторического максимума (64 854 долларов) и достигала 30 тысяч долларов. Но уже к вечеру она вернулась к отметке почти в 40 тысяч долларов. Так, вследствие падения биткоина, по оценке Forbes, состояние двенадцати криптовалютных миллиардеров по итогам среды составило 46,8 миллиарда долларов против 62,3 миллиарда девятью днями ранее.

По данным Forbes, самые сильные потери в долларовом выражении понес 29-летний основатель фирмы Alameda Research Сэм Бэнкман-Фрид (Sam Bankman-Fried), состояние которого снизилось до 11,5 миллиарда долларов с 16,7 миллиарда долларов, зафиксированных на пике стоимости биткоина. Большая часть его состояния связана с капиталом и токенами FTX.

Состояние каждого из близнецов Тайлера и Кэмерона Винклвосс (Tyler and Cameron Winklevoss), создателей своей криптовалютной биржи Gemini, снизилось на 2,9 миллиарда долларов.

При этом в процентном отношении больше всех потерял владелец компании Microstrategy Майкл Сэйлор (Michael Saylor), бывший миллиардер доткомов, состояние которого на пике биткоинов составляло 3,3 миллиарда долларов, но за последние девять дней его собственный капитал снизился на 45% — до 1,8 миллиарда долларов.

Forbes также оценивает капитал Виталика Бутерина, соавтора блокчейн-платформы Ethereum, на данный момент в 850 миллионов долларов.