МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 7 по 14 мая выросли на 0,6% и составили 593,9 миллиарда долларов, говорится в материалах ЦБ. Названа доходность пенсионных накоплений НПФ в первом квартале

"Международные резервы по состоянию на 14 мая составили 593,9 миллиарда долларов, увеличившись за неделю на 3,3 миллиарда долларов, или на 0,6%, преимущественно в результате положительной переоценки", — говорится в сообщении регулятора.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

Международные резервы РФ за 2020 год выросли на 7,5% и на 1 января текущего года составляли 595,8 миллиарда долларов. Исторического максимума резервы достигали 7 августа 2020 года — 600,7 миллиарда долларов.