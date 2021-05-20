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2021
https://1prime.ru/finance/20210520/833714439.html
Международные резервы России за неделю выросли на 0,6%
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Международные резервы РФ с 7 по 14 мая выросли на 0,6% и составили 593,9 миллиарда долларов, говорится в материалах ЦБ. "Международные резервы по состоянию на 14 мая составили... ПРАЙМ, 20.05.2021
международные резервы рф, новости, финансы
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 7 по 14 мая выросли на 0,6% и составили 593,9 миллиарда долларов, говорится в материалах ЦБ.
"Международные резервы по состоянию на 14 мая составили 593,9 миллиарда долларов, увеличившись за неделю на 3,3 миллиарда долларов, или на 0,6%, преимущественно в результате положительной переоценки", — говорится в сообщении регулятора.
Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
Международные резервы РФ за 2020 год выросли на 7,5% и на 1 января текущего года составляли 595,8 миллиарда долларов. Исторического максимума резервы достигали 7 августа 2020 года — 600,7 миллиарда долларов.