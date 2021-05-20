МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Запасы монетарного золота в международных резервах РФ в апреле 2021 года снизились на 1,15% (на 3,1 тонны) и на 1 мая составляли 73,7 миллиона унций (2292,326 тонны), свидетельствуют материалы Банка России. Международные резервы России за неделю выросли на 0,6%

При этом стоимость золота в резервах за апрель 2021 года выросла на 4,44% — до 130,855 миллиарда долларов на 1 мая с 125,287 миллиарда долларов на 1 апреля. Доля золота в международных резервах также несколько увеличилась — до 22,16% с 21,85%.

Резервы золотом Банк России последний раз пополнял в 2020 году, в первом квартале, и с 1 апреля приостановил покупку золота на внутреннем рынке. При этом дальнейшие решение о покупке золота будут приниматься в зависимости от развития ситуации на финансовом рынке, указывал ЦБ. Однако в феврале 2021 года банк продал из резервов 3,1 тонны золота, — это было первое снижение золотых резервов за последние несколько лет.

Запасы монетарного золота в международных резервах РФ за 2020 год выросли на 1,23% (+27,982 тонны) и на 1 января 2021 года составляли 73,9 миллиона унций (2298,547 тонны).

В течение 2019 года Банк России так же, как и годом ранее, регулярно закупал монетарное золото для пополнения золотовалютных резервов, и по итогам года резервы банка в золоте выросли на 7,5% (+158,6 тонны) и на 1 января 2020 года составляли 73,0 млн унций (2270,56 тонны). За 2018 год ЦБ РФ купил 273,715 тонны золота и на 1 января 2019 года резервы в золоте составляли 67,9 миллиона унций (2111,93 тонны).