МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Чистая прибыль группы "Черкизово" по МСФО за первый квартал 2021 года выросла в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 6,5 миллиарда рублей, говорится в пресс-релизе одного из крупнейших российских производителей мяса и мясных продуктов. Скорректированная чистая прибыль Qiwi в первом квартале выросла на 18%

Выручка по итогам первого квартала выросла на 10,4% в годовом сопоставлении и составила 33,3 миллиарда рублей, валовая прибыль выросла на 29,7%, до 11 миллиардов рублей, рентабельность валовой прибыли увеличилась до 32,9% против 28% за аналогичный период прошлого года. Рост выручки обусловлен ростом цен на продукцию различных сегментов компании, особенно в крупнейшем сегменте — куриного мяса.

Скорректированный показатель EBITDA снизился на 8,6% в годовом сопоставлении, до 4,6 миллиарда рублей, рентабельность по этому показателю сократилась на 280 базисных пунктов, до 13,7%. В сообщении отмечается, что рост выручки был нивелирован ростом расходов в различных сегментах ввиду увеличения затрат на корма и роста по большинству составляющих расходов в целом.

Как сообщается в релизе, в первом квартале капитальные вложения группы в объекты основных средств и их обслуживание выросли на 81,5% в годовом сопоставлении, до 3,4 миллиарда рублей. Основной текущий проект — строительство маслоэкстракционного завода.

"Положительное влияние на финансовые результаты компании в первом квартале оказало также восстановление трафика в канале фудсервис после снятия ограничений на посещение заведений общественного питания, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции, а также дополнительные поставки продукции с недавно приобретенного актива в Ефремово, Тульская область", — приводятся в сообщении слова гендиректора компании Сергея Михайлова. По его оценке, в последующие месяцы продажи в этом канале вернутся на уровень, который был до начала пандемии, а в будущем продолжат свой рост, оставаясь одним из основных источников увеличения выручки группы.

"Черкизово" в течение первого квартала стремилась сдерживать цены на свою продукцию. Компания по-прежнему пытается соблюдать оптимальный баланс, позволяющий в текущих непростых макроэкономических условиях сохранять приемлемый уровень рентабельности без ущерба интересам потребителей", — добавил Михайлов.

"Черкизово" входит в тройку лидеров в РФ на рынках куриного мяса, свинины и продуктов мясопереработки, это также крупнейший в стране производитель комбикормов. Семья основателя Игоря Бабаева контролирует 89,5% акционерного капитала компании, еще 8% принадлежит испанской Grupo Fuertes.