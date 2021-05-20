С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая — ПРАЙМ. Объем изготовления российских денежных знаков за десять лет снизился более чем на 35%, сообщил журналистам генеральный директор АО "Гознак" Аркадий Трачук. В России испортилось качество фальшивых денег

"Общий объем (наличных денег – ред.), если говорить про количество, могу сориентировать так: в первую очередь это определяется даже не только непосредственно потребностью, но и объемом хранения денег, которые находятся в Центробанке. В ЦБ их хранится достаточно для того, чтобы обеспечить наличное денежное обращение, а мы изготавливаем по сути дела на пополнение тех запасов, которые есть в Банке России. Могу сказать, что, если мы возьмем в ретроспективе десять лет, падение (изготовления денежных знаков — ред.) — где-то более чем на 35%", — сказал он.

Трачук также отметил, что "Гознак" в настоящее время практически не изготавливает монеты низких номиналов, например, 1 копейку.

"Гознак" монеты низких номиналов практически не чеканит сейчас… Безусловно, монеты более высоких номиналов востребованы, они являются частью системы денежного обращения, и поэтому естественно сегодня монеты, те же десятирублевые, регулярно чеканятся и регулярно выходят в обращение", — рассказал он.