МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Иностранные инвесторы выкупили 53% новых 15-летних еврооблигаций РФ в евро и 35% доразмещаемых бумаг с погашением в 2027 году, сообщил журналистам Андрей Соловьев, руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала", который выступил одним из организаторов сделки.

Минфин РФ разместил в четверг два транша евробондов на 1,5 миллиарда евро: новые 15-летние бонды на 1 миллиард евро с доходностью в размере 2,65% и допвыпуск бумаг с погашением в ноябре 2027 года на 500 миллионов евро по цене 98,5% от номинала.

По словам Соловьева, суммарное количество заказов по обоим траншам превысило 100. Книга заявок на пике по новому выпуску превышала 1,4 миллиарда евро, по доразмещаемому — 700 миллионов евро.

Инвесторы из России выкупили 47% нового выпуска, Германии/Австрии – 22%, Азии и Ближнего Востока – 14%, Великобритании – 7%, Франции – 6%, остальным ушло 4%. Инвесторы из России выкупили 65% доразмещаемого выпуска, Азии и Ближнего Востока – 20%, Франции – 11%, остальным ушло 4%.

"Доразмещение обращающихся еврооблигаций Россия-2027 и выпуск новых еврооблигаций Россия-2036 позволили министерству продолжить формирование ликвидной суверенной кривой в евро. После успешного выхода на рынок в текущий момент в обращении находится четыре выпуска государственных еврооблигаций общим объёмом 5,25 миллиарда евро со сроками до погашения от 4 до 15 лет", — прокомментировал в свою очередь Денис Шулаков, первый вице-президент Газпромбанка, который также выступил организатором сделки.