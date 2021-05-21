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2021
https://1prime.ru/finance/20210521/833717490.html
Россиян предупредили о буме финансовых пирамид
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За первый квартал текущего 2021 года Банк России выявил 124 нелегальных форекс-дилера и 85 финансовых пирамид, пишет газета "Известия" со ссылкой на представителя регулятора. За... ПРАЙМ, 21.05.2021
цб рф, россия, финансовые пирамиды, новости, финансы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. За первый квартал текущего 2021 года Банк России выявил 124 нелегальных форекс-дилера и 85 финансовых пирамид, пишет газета "Известия" со ссылкой на представителя регулятора.
За год — их стало почти в два раза больше.
Отмечается, что более 45% мошенников ушла из офлайна в интернет.
Нижняя палата российского парламента уже почти разработала закон о блокировке мошеннических ресурсов. Документ призван защитить россиян от финансового криминала.
Как рассказали изданию эксперты, основная причина удвоения количества финансовых махинаций, заключается в желании граждан получить доход выше, чем за счет вкладов в банках. "За прошлый год банковские депозиты из-за низких ставок (3,25-5% годовых), стали менее привлекательными для физических лиц по сравнению с инвестиционными операциями на рынке ценных бумаг при посредничестве профессиональных участников рынка", — пишет издание.