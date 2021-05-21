МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. За первый квартал текущего 2021 года Банк России выявил 124 нелегальных форекс-дилера и 85 финансовых пирамид, пишет газета "Известия" со ссылкой на представителя регулятора. Банк России запустил курс информбезопасности для МВД

За год — их стало почти в два раза больше.

Отмечается, что более 45% мошенников ушла из офлайна в интернет.

Нижняя палата российского парламента уже почти разработала закон о блокировке мошеннических ресурсов. Документ призван защитить россиян от финансового криминала.

Как рассказали изданию эксперты, основная причина удвоения количества финансовых махинаций, заключается в желании граждан получить доход выше, чем за счет вкладов в банках. "За прошлый год банковские депозиты из-за низких ставок (3,25-5% годовых), стали менее привлекательными для физических лиц по сравнению с инвестиционными операциями на рынке ценных бумаг при посредничестве профессиональных участников рынка", — пишет издание.