МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Банк России сообщил об отзыве лицензии на банковские операции у НКО "Красноярский краевой расчетный центр". Куры больше не нужны: на какую еду переводят человечество

Как сообщает пресс-служба регулятора, НКО допускала нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

"НКО Красноярский Краевой Расчетный Центр проводила в значительных объемах непрозрачные операции, направленные на обеспечение расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами", — поясняет ЦБ РФ.

В организацию назначена временная администрация Банка России, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

По величине активов кредитная организация занимала 367 место в банковской системе Российской Федерации на 1 мая 2021 года, по данным регулятора.