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https://1prime.ru/finance/20210521/833718298.html
Банк России отозвал лицензию у НКО "Красноярский краевой расчетный центр"
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Банк России сообщил об отзыве лицензии на банковские операции у НКО "Красноярский краевой расчетный центр". Как сообщает пресс-служба регулятора, НКО допускала нарушения... ПРАЙМ, 21.05.2021
нко, россия, отзыв лицензии цб, новости, финансы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Банк России сообщил об отзыве лицензии на банковские операции у НКО "Красноярский краевой расчетный центр".
Как сообщает пресс-служба регулятора, НКО допускала нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
"НКО Красноярский Краевой Расчетный Центр проводила в значительных объемах непрозрачные операции, направленные на обеспечение расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами", — поясняет ЦБ РФ.
В организацию назначена временная администрация Банка России, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
По величине активов кредитная организация занимала 367 место в банковской системе Российской Федерации на 1 мая 2021 года, по данным регулятора.