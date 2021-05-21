МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Для россиян, которые намерены получать пассивный доход либо пытаются сохранить и приумножить сбережения, остается актуальным вопрос: в какие активы можно вкладываться прямо сейчас, а какие — скоро рухнут. Эксперты рассказали "Прайм", как можно избежать некоторых ошибок. Экономист оценил, как встреча Путина и Байдена поменяет курс рубля

Первое, что надо учитывать всем инвесторам, это бизнес, в который вкладываешься, рассказал изданию президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич. "Потому что акция — это доля в компании. Нужно понимать, почему бизнес растет, какие темпы роста прибыли и EBITDA он может поддерживать и почему, какие факторы могут повлиять на переоценку", — отметил он.

С ним согласен доверительный управляющий АО ИФК "Солид" Евгений Маришин: Для волжений в новый актив инвестору надо разобраться в нем.

"Если это акции – нужно посмотреть как минимум 2-3 последний отчета компании, почитать актуальные новости на предмет отсутствия каких либо утяжеляющих факторов вроде судебных процессов, долговых споров, отказа от дивидендов и так далее. В случае с облигациями – оцениваем рейтинг эмитента, регулярность выплат купонов, а также были ли ранее у эмитента "плохие" периоды (некачественные выпуски, задержки и тд), — посоветовал он.

ТОЛЬКО ОСТОРОЖНО

"Есть смысл быть более осторожным с выбором криптовалюты в качестве актива, так как очередная волна роста, по мнению многих аналитиков, почти отыграла свое, ряд высокотехнологичных компаний отказываются и продают свои запасы криптовалюты, что явно говорит о снижающейся динамике данного сектора", — отмечает руководитель академии финансовых советников QBF Григорий Пахомов и добавляет, что рынок недвижимости также стоит пересмотреть: прошлый 2020 год вызвал сильный спрос и переоценку активов, так что они могут начать корректироваться.

КТО ОСТАНЕТСЯ В ИГРЕ

По мнению основателя консалтинговой компании "Богатство" Владимира Верещака, на сегодняшний день перекуплена большая часть "популярных" акций во всём мире. Акции компаний из США, Канады, Швеции, Германии, Швейцарии, России, Казахстана и так далее. Исключение — рынок акций Китая. Названа одна из причин роста цен на все продукты

"Есть они и в отдельных секторах: альтернативная энергетика, кибербезопасность, каннабис, фармацевтика. Приемлемыми пока остаются цены на серебро и золото, равно как и акции некоторых компаний, добывающих эти руды", — добавил он.

По мнению Манкевича, рассматривать новый актив для вложений нужно индивидуально. При этом, советует он, можно выходить из российских акций компаний строительного сектора и телекомов. "Настороженно относиться к бумагам потребительского сектора и информационных технологий. Позитивный взгляд возможен на сырьевые компании и финансовый сектор, который выиграет от роста ставок", — подытожил он.