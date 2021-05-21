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2021
https://1prime.ru/finance/20210521/833719634.html
Исследование: треть россиян не имеет сбережений на "черный день"
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Около 37% россиян не имеют никаких накоплений, а 63% граждан формируют себе финансовую подушку безопасности, говорится в исследовании Россельхозбанка, которое имеется в... ПРАЙМ, 21.05.2021
сбережения, накопления, доход, новости, экономика, финансы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Около 37% россиян не имеют никаких накоплений, а 63% граждан формируют себе финансовую подушку безопасности, говорится в исследовании Россельхозбанка, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"В ходе опроса более 63% россиян указали на наличие сбережений", — говорится в исследовании.
Отмечается, что каждый четвертый гражданин предпочитает переводить на сбережения до 10% дохода, а каждый пятый — от 10% до 50% своего дохода. В то же время лишь 5% респондентов сообщили, что откладывают более 50% дохода.
Наименее рискованным способом инвестирования средств 61% респондентов посчитал вложения в недвижимость. На втором месте россияне назвали иностранную валюту — так ответили порядка 15% опрошенных. Замыкают список самых надежных инструментов инвестирования ценные бумаги, за которые отдали голоса 13% участников опроса.
Исследование проводилось в начале мая по репрезентативной выборке среди 5 тысяч россиян во всех регионах страны.