МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Около 37% россиян не имеют никаких накоплений, а 63% граждан формируют себе финансовую подушку безопасности, говорится в исследовании Россельхозбанка, которое имеется в распоряжении РИА Новости. Эксперты назвали самые популярные у россиян способы сбережения

"В ходе опроса более 63% россиян указали на наличие сбережений", — говорится в исследовании.

Отмечается, что каждый четвертый гражданин предпочитает переводить на сбережения до 10% дохода, а каждый пятый — от 10% до 50% своего дохода. В то же время лишь 5% респондентов сообщили, что откладывают более 50% дохода.

Наименее рискованным способом инвестирования средств 61% респондентов посчитал вложения в недвижимость. На втором месте россияне назвали иностранную валюту — так ответили порядка 15% опрошенных. Замыкают список самых надежных инструментов инвестирования ценные бумаги, за которые отдали голоса 13% участников опроса.

Исследование проводилось в начале мая по репрезентативной выборке среди 5 тысяч россиян во всех регионах страны.