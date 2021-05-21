МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Котировки криптовалют в пятницу вновь упали, продолжив начавшуюся на этой неделе распродажу после свежих комментариев китайских властей, усиливших опасения относительно нормативно-правового регулирования.

Биткоин упал на 4,7% до 38202,16 доллара, а эфириум – на 8% до 2541,71 доллара после выхода в пятницу заявления о необходимости ужесточения регулирования для защиты финансовой системы Китая, в том числе ограничения майнинга и продажи биткоинов. Перед выходом заявления биткоин торговался около отметки 41000 долларов. Основатель Ethereum дал оценку текущей ситуации на рынке криптовалют

Между тем в США опубликованный в четверг налоговый план администрации Байдена предлагает обязать компании, получающие более 10000 долларов в криптовалюте, заявлять о таких транзакциях.

После феноменального ралли, начавшегося в конце прошлого года и поднявшего биткоин, эфириум и даже шуточный догикоин до небывалых высот, для криптовалют, возможно, настал час расплаты. Их рост, который был вызван повышенным интересом со стороны институциональных инвесторов, в последние недели пробуксовывает. Более того, после заявления Tesla Inc. о приостановке транзакций с биткоинами из экологических соображений, биткоин продемонстрировал резкое падение.

За текущую неделю цена биткоина упала примерно на 22%. Совокупная стоимость всех биткоинов теперь составляет около 750 млрд долларов, тогда как до изменения позиции Tesla составляла более 1 трлн долларов. Эфириум за неделю подешевел на 36%.

"Рынок, несомненно, больше нервничает по поводу регулирования, — отмечает статег-аналитик LMAX Digital Джоэл Крюгер. – После того как в 2021 году криптовалюты оказались в центре внимания и были приняты институциональными инвесторами, они также станут объектом более пристального изучения со стороны регуляторов".

— Автор Caitlin Ostroff, caitlin.ostroff@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

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