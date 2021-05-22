МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Атаки на системы биометрической идентификации и экосистемы банков, а также рассылки спама на корпоративные адреса работников станут популярными, хотя и не единственными, у кибермошенников в период до конца текущего года, поделились ожиданиями с РИА Новости эксперты Россельхозбанка. Эксперты выяснили график работы российских мошенников

"В 2021 году трендами в сфере кибермошенничества станут атаки на системы биометрической идентификации и экосистемы, целевые атаки с использованием спам-рассылок на корпоративные адреса работников и социальной инженерии", — прогнозируют они.

Кроме того, популярностью у злоумышленников могут пользоваться атаки на системы перевода денежных средств с помощью новых инструментов и техники обхода защиты. Эксперты также ожидают, что новым трендом в сфере кибермошенничества в текущем году станут утечки персональных данных через внешние сервисы.

"Масштабная цифровизация банковских услуг, внедрение новых технологий предоставления услуг в дистанционном формате, увеличение транзакционной активности клиентов в сети интернет провоцируют увеличение кибермошенничества по счетам клиентов", — прокомментировал директор департамента информационной безопасности Россельхозбанка Андрей Соколов.

По его словам, взрывное увеличение количества приложений, экосистем и дистанционных сервисов, доступных пользователю, провоцирует нелинейный рост количества киберугроз, появление новых векторов атак и требует применения нестандартных подходов к моделированию угроз, а также применения проактивных средств и методов реагирования.