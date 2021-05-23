МОСКВА, 23 мая – ПРАЙМ. Если мошенникам стал известен номер карты, они не смогут похитить деньги без более полных данных, рассказал "АиФ" финансовый аналитик Сергей Варанов. Россияне поддержали идею ограничивать операции в онлайн-банке

По его словам, чтобы присвоить чужие средства, злоумышленникам нужны еще как минимум срок действия карты и имя и фамилия ее держателя. Уже с этими данными аферисты смогут совершать покупки в интернет-магазинах.

"Но шлюзы, банки и площадки внимательно следят за возможностью таких преступлений, поэтому в реальности проделать такие операции не так уж просто", — уточнил эксперт.

Чаще всего взять деньги с чужих карт удается тем мошенникам, которые знают все данные: и номер, и срок действия, и имя владельца, и трехзначный CVC-код.

Следовательно, давать номер карты для перевода денег вполне безопасно, однако нужно помнить, что, если он попадет в руки к аферистам, они могут прибегнуть к хитрости: прикинуться сотрудниками службы безопасности банка и сообщить о подозрительной операции, а для пущей убедительности продиктовать номер карточки.

В таком случае растерявшийся человек не сразу вспомнит, что давал кому-то реквизит карты, и если поверит мошенникам, то останется без денег.

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