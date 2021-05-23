МОСКВА, 23 мая – ПРАЙМ. Если мошенникам стал известен номер карты, они не смогут похитить деньги без более полных данных, рассказал "АиФ" финансовый аналитик Сергей Варанов.
По его словам, чтобы присвоить чужие средства, злоумышленникам нужны еще как минимум срок действия карты и имя и фамилия ее держателя. Уже с этими данными аферисты смогут совершать покупки в интернет-магазинах.
"Но шлюзы, банки и площадки внимательно следят за возможностью таких преступлений, поэтому в реальности проделать такие операции не так уж просто", — уточнил эксперт.
Чаще всего взять деньги с чужих карт удается тем мошенникам, которые знают все данные: и номер, и срок действия, и имя владельца, и трехзначный CVC-код.
Следовательно, давать номер карты для перевода денег вполне безопасно, однако нужно помнить, что, если он попадет в руки к аферистам, они могут прибегнуть к хитрости: прикинуться сотрудниками службы безопасности банка и сообщить о подозрительной операции, а для пущей убедительности продиктовать номер карточки.
В таком случае растерявшийся человек не сразу вспомнит, что давал кому-то реквизит карты, и если поверит мошенникам, то останется без денег.
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