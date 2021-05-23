2021-05-23T19:36:00+03:00
2021-05-23T19:52:06+03:00
2021-05-23T19:36:00+03:00
2021
https://1prime.ru/finance/20210523/833734335.html
Биткоин теряет за сутки 16% стоимости
Финансы
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Стоимость биткоина падает в воскресенье более чем на 16% за сутки, опускаясь ниже 33 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами... ПРАЙМ, 23.05.2021
биткоин, криптовалюта, новости, финансы, криптовалюты
https://1prime.ru/images/83227/44/832274462.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83227/44/832274462.jpg
https://1prime.ru/images/83227/44/832274459.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83227/44/832274459.jpg
https://1prime.ru/images/83227/44/832274456.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83227/44/832274456.jpg
https://1prime.ru/finance/20210522/833731392.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Стоимость биткоина падает в воскресенье более чем на 16% за сутки, опускаясь ниже 33 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 19.26 мск падал в цене более чем на 16%, до 31,6 тысячи долларов, ранее цена опускалась до 33 тысяч долларов. А по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дешевеет на 16%, до 31,9 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.