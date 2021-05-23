МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Стоимость биткоина падает в воскресенье более чем на 16% за сутки, опускаясь ниже 33 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов. Стало известно, кто заработал огромные суммы на падении криптовалют

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 19.26 мск падал в цене более чем на 16%, до 31,6 тысячи долларов, ранее цена опускалась до 33 тысяч долларов. А по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дешевеет на 16%, до 31,9 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.