МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Ставки по вкладам в России будут повышаться и снова начнут устойчиво покрывать инфляцию, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Возвращение нашей политики к нейтральному уровню поднимет ставки по депозитам, которые снизились в прошлом году. Они вновь будут устойчиво покрывать инфляцию. А мы видим, как важна эта проблема, в том числе для пенсионеров, которые держат в банках свои сбережения", — сказала Набиуллина, выступая на президиуме фракции "Единая Россия" в Госдуме.

В этом году Банк России дважды повысил ключевую ставку, сейчас она составляет 5% годовых. Набиуллина рассказала, когда ключевая ставка может быть выше 6%

По данным Росстата, годовая инфляция по итогам апреля составила 5,5%. При этом средняя максимальная ставка по вкладам десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, на конец апреля была ощутимо ниже — 4,72% годовых. На первой декаде мая она подросла до 4,934%, а рекордно низкий показатель был зафиксирован в октябре 2020 года — 4,33%.

Помимо этого, Набиуллина заявила, что административное ограничение цен — это временная мера, которая не сможет обеспечить спокойствие людей в долгосрочной перспективе.

"Ограничение административное цен на ряд социально значимых продуктов — это только временное решение, но это не то, что может обеспечить спокойствие людей в долгосрочной перспективе. Наша денежно-кредитная политика решает в первую очередь эту задачу и работает на благосостояние людей, защиту их сбережений, защиту их доходов от обесценения от инфляции", — сказала она.

Ранее глава регулятора уже говорила, что нужно быстрее уходить от административных мер регулирования цен на продовольствие. По ее словам, они имели краткосрочный эффект на инфляцию.

Глава ЦБ также предупредила, что экосистемы вокруг крупнейших банков и IT-компаний несут риски утечек информации и неправомерного ее использования. Нужно регулирование для противодействия этим рискам, считает Набиуллина.

"Безусловно, это (экосистемы — ред.) очень удобно для людей: быстро, дёшево, все услуги в одной системе… Но здесь есть и риски. Это риски утечек информации, неправомерного использования персональной информации и риски, связанные с искажением конкуренции. Когда нет конкуренции, в конечном счёте, даже если все начинается с дешевых услуг, это приведёт к росту цен на услуги, когда конкурентов рядом не будет", — сказала она.

По её словам, в ближайшее время ЦБ выпустит доклад о том, как банки развивают экосистемы и как их регулировать.