МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Банк России намерен усилить поведенческий надзор за продажами финансовыми организациями своих продуктов, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Набиуллина ожидает роста ставок по вкладам

Ранее в мае Госдума приняла закон, который ограничивает продажи сложных финансовых продуктов неопытным инвесторам-физлицам. Такие покупки станут им доступны только после тестирования, запуск которого переносится на полгода раньше — на 1 октября. Если организация будет нарушать запрет, а также предоставлять неполную или недостоверную информацию об особенностях и рисках финансового продукта, ЦБ сможет потребовать выкупить его назад у неквалифицированных инвесторов.

"Мы со своей стороны будем усиливать поведенческий надзор. Помните, раньше у нас такого практически не было? Мы осуществляли надзор за финансовым состоянием финансовых институтов. Несколько лет назад мы приняли решение развивать поведенческий надзор, и у нас законодательные есть такие основания", — сказала Набиуллина, выступая на президиуме фракции "Единая Россия" в Госдуме.

По ее словам, прохождение тестирования на квалифицированного инвестора должно помочь людям понять, что они покупают и на каких условиях. "Мы будем смотреть, как это тестирование совершается, чтобы, действительно, это была не формальная процедура", — отметила глава ЦБ.

Регулятор неоднократно выражал опасения относительно приобретения гражданами в значительной степени через физические офисы банков сложных финансовых инструментов. В середине декабря прошлого года регулятор опубликовал письмо с рекомендацией кредитным организациям и профессиональным участникам рынка ценных бумаг не продавать сложные инвестиционные продукты неквалифицированным инвесторам до введения обязательного тестирования на право их покупки.