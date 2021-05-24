МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Россияне снизили просроченную задолженность в кредитном портфеле в апреле на 2 миллиарда рублей, в корпоративном сегменте снижение составило 5 миллиардов рублей, говорится в материалах ЦБ РФ.

"В апреле произошло снижение просроченной задолженности заемщиков – как корпоративных (‐5 миллиардов рублей, или 0,2%) за счет уступки прав требования по проблемной задолженности крупными банками, так и розничных (‐2 миллиарда рублей, или 0,3%)", — отметили в ЦБ.

По данным регулятора, в предыдущем месяце снизился темп реструктуризации кредитов малого и среднего предпринимательства и населения: было реструктурировано 11 миллиардов рублей кредитов бизнеса и 13 миллиардов рублей розничных ссуд. "Это самые низкие месячные показатели с начала пандемии", — пояснили в ЦБ.

Как следует из данных ЦБ, выпущенных ранее в мае, по итогам марта объем просроченной задолженности россиян вырос на 0,7% — до 1,023 триллиона рублей, что стало максимальным с октября 2016 года уровнем.