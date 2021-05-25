МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Пандемия подстегнула развитие бесконтактных платежей в России — за год они выросли почти вдвое, заявил глава международной платежной системы Visa в России Михаил Бернер. Эксперт назвал главные факторы укрепления рубля

"Очень существенный рост произошел в использовании бесконтактных технологий, можем сказать, что рост бесконтактных платежей — вырос в 2020 году практически в два раза, на 88%. Это, безусловно, влияние пандемии", — сказал Бернер, выступая на форуме Startup Village в Сколково.

По словам Бернера, существенно выросли и мобильные платежи. "Рост мобильных платежей почти на 30% только за один год. Это феномен российского рынка, который очень быстро адаптируется к новым технологиям", — добавил он.

Кроме того, в платежной системе зафиксировали взрывной рост электронной коммерции — в пандемийный год эта сфера выросла больше, чем на 30%.