2021-05-25T15:37:00+03:00
2021-05-25T15:38:04+03:00
2021-05-25T15:37:00+03:00
2021
https://1prime.ru/finance/20210525/833749141.html
Visa: бесконтактные платежи в России выросли почти вдвое на фоне пандемии
Финансы
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Пандемия подстегнула развитие бесконтактных платежей в России — за год они выросли почти вдвое, заявил глава международной платежной системы Visa в России Михаил Бернер. "Очень... ПРАЙМ, 25.05.2021
россия, бесконтактные платежи, visa, новости, технологии, финансы, банки
https://1prime.ru/images/83315/37/833153779.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83315/37/833153779.jpg
https://1prime.ru/images/83315/37/833153778.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83315/37/833153778.jpg
https://1prime.ru/images/83315/37/833153766.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83315/37/833153766.jpg
https://1prime.ru/Forex/20210525/833748947.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Пандемия подстегнула развитие бесконтактных платежей в России — за год они выросли почти вдвое, заявил глава международной платежной системы Visa в России Михаил Бернер.
"Очень существенный рост произошел в использовании бесконтактных технологий, можем сказать, что рост бесконтактных платежей — вырос в 2020 году практически в два раза, на 88%. Это, безусловно, влияние пандемии", — сказал Бернер, выступая на форуме Startup Village в Сколково.
По словам Бернера, существенно выросли и мобильные платежи. "Рост мобильных платежей почти на 30% только за один год. Это феномен российского рынка, который очень быстро адаптируется к новым технологиям", — добавил он.
Кроме того, в платежной системе зафиксировали взрывной рост электронной коммерции — в пандемийный год эта сфера выросла больше, чем на 30%.