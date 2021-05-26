МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Консорциум инвесторов в составе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), "ВТБ Капитал", ведущих суверенных фондов Ближнего Востока, Baring Vostok и других инвесторов вложили 250 миллионов долларов в российский онлайн-кинотеатр IVI, говорится в сообщении РФПИ.

"Консорциум инвесторов в составе РФПИ, "ВТБ Капитал", Invest AG, Millhouse, ведущих суверенных фондов Ближнего Востока, Baring Vostok и Flashpoint завершил раунд инвестиций объемом 250 миллионов долларов в компанию IVI — лидирующий российский онлайн-кинотеатр", — отметили в российском фонде.

Онлайн-кинотеатр в свою очередь указывает, что ВТБ, Invest AG и Millhouse выступили новыми инвесторами в рамках инвестиционного раунда. "В результате раунда ВТБ, наряду с фондами Baring Vostok, RTP Global, Flashpoint, станет одним из крупнейших акционеров IVI и получит представительство в совете директоров компании", — добавляет IVI.

В РФПИ отметили, что IVI обладает одним из крупнейших в России каталогом видео-контента и занимает более 30% российского рынка стриминговых сервисов. "Инвестиции РФПИ и партнеров будут направлены на дальнейшее расширение контентного предложения и производство собственного контента, а также развитие передовой технологической платформы IVI и маркетинг", — уточняется в сообщении.

"Новые инвестиции РФПИ и партнеров поддержат развитие бизнеса ведущего российского онлайн-кинотеатра, аудитория которого насчитывает более 50 миллионов уникальных пользователей в месяц. IVI занимает лидирующие позиции в своем сегменте на динамично развивающемся российском рынке цифровых услуг и обладает значимым потенциалом дальнейшего роста как благодаря сотрудничеству с ведущими мировыми студиями, так и производству собственного контента", — прокомментировал глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

IVI является портфельной компанией РФПИ с сентября 2019 года: предыдущий раунд инвестиций был осуществлен консорциумом инвесторов в составе РФПИ, Российско-китайского инвестиционного фонда (РКИФ, создан РФПИ и China Investment Corporation), Mubadala Investment Company (суверенный фонд ОАЭ), Baring Vostok Private Equity Fund IV, Flashpoint VC, RTP Global и Winter Capital.