МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Средняя зарплата осужденных к принудительным работам в России составляет от 20 тысяч до 24 тысяч рублей, но есть примеры, когда такие осужденные получают более 220 тысяч рублей, сообщает Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН).

По данным ФСИН, приведенным в статье "Известий", средняя зарплата осужденных на принудительные работы на предприятиях выше, чем у заключенных, "например, в Новгородской области она составляет 24 тысячи рублей, в Приморском крае — 20 тысяч рублей", а в ряде случаев зарплата осужденных на принудительные работы превышает среднюю зарплату по региону.

"Так, имеются примеры получения осужденными заработной платы в размере 224 тысяч рублей (Белгородская область), 102 тысяч рублей (Новгородская область), 94 тысяч рублей (Приморский край), 80 тысяч рублей (Волгоградская область)", — приводит газета слова представителя ведомства.

По данным начальника пресс-бюро ФСИН Кристины Паньшиной, на данный момент в 11 регионах России на разных предприятиях создано 715 рабочих мест для осужденных.

Ранее директор ФСИН Александр Калашников предложил активнее использовать заключенных в тех сферах, в которые обычно привлекаются трудовые мигранты. По его словам, на замену наказания принудительными работами в настоящий момент имеют право 188 тысяч человек. По его мнению, таким образом "решится трудовая проблема, и произойдет социализация" заключенных.

Глава Минюста РФ Константин Чуйченко заявил, что считает идею о замещении трудовых мигрантов заключенными правильной. Он также добавил, что министерство рассматривает послабления для заключенных, которых планируют направить на очистку Арктики, им могут засчитывать год за полтора.

Кроме того, утвержденная правительством России новая концепция развития уголовно-исправительной системы предполагает снижение числа содержащихся в заключении граждан до 400 тысяч к 2024 году и до 250-300 тысяч к 2030 году.