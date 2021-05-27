МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Минфин РФ пока не торопится с выпуском своих ESG-облигаций, но такие планы есть, заявил замминистра финансов Тимур Максимов. Минфин: экономика России восстанавливается радужнее, чем ожидалось

"Традиционный вопрос к нам — это собирается ли Минфин выпускать ESG-облигации. Мы уже довольно давно работаем над этим проектом, это не секрет, уже много раз об этом говорили. Мы не торопимся, потому что рынок еще достаточно молодой, не в полной мере сформировано понимание того, что, собственно, должен делать эмитент, какие требования выдвигаются инвесторами и как это все коррелирует с возможным принятием таких бюджетных обязательств", — сказал он в ходе выступления на IX Невском международном экологическом конгрессе.

"Это очень такая сложная материя. И пока вот эти требования четко не будут оформлены, нам, наверное, сложно будет говорить, как они соотносятся с бюджетным законодательством. Но планы у нас такие есть. Мы действительно обсуждаем, как можно сделать выпуск "зеленых" облигаций министерства финансов. Там есть дихотомия — green bonds и sustainability linked bonds. Вот мы смотрим на вторую категорию, которая не привязана к конкретным проектам", — добавил замминистра.

В марте первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов заявил, что ЦБ начал проводить с Минфином первые консультации относительно выпуска федеральных "зеленых" облигаций.

В начале февраля стало известно, что Центробанк создал рабочую группу для развития рынка финансирования "зеленых" проектов, которая будет заниматься координацией подготовки конкретных предложений по направлениям устойчивого развития. ЦБ намерен создать условия для развития рынка "зеленых" и социальных облигаций, "зеленой" ипотеки, а также способствовать адаптации участников финансового рынка к климатическим рискам.