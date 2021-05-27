МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Банк России по итогам обсуждения с участниками рынка планирует подготовить законодательные изменения по регулированию розничного кредитования по плавающим ставкам: предполагается ограничить максимальное увеличение значения плавающей ставки и срока возврата кредита, сообщил регулятор. Также ЦБ хочет получить возможность ограничивать долю таких ссуд в портфеле банков. Центробанк оценил влияние возможных санкций на госдолг России

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству и ЦБ до 15 июля обеспечить принятие закона, регулирующего порядок изменения плавающих ставок и сроков по кредитам населению, включая ипотеку. В настоящее время в России плавающие ставки при кредитовании физических лиц практически не используются, хотя законодательством они не запрещены.

"Указанными изменениями предполагается ограничить максимальное увеличение значения плавающей ставки по кредитному договору, а в случае изменения срока в зависимости от плавающей ставки одновременно ограничить увеличение срока возврата такого кредита (займа). Дополнительно планируется предусмотреть положения, позволяющие совету директоров Банка России ограничивать долю кредитов с плавающими ставками в объеме предоставляемых финансовыми организациями кредитов", — сообщил регулятор.

Банке России в марте выпустил доклад, в котором отмечалось, что кредитование по плавающим ставкам при резком их росте может "заразить" другие кредиты заемщика, а это системный риск для банковского сектора. Тогда регулятор представил шесть вариантов регулирования ипотеки с плавающей ставкой, включая полный ее запрет, ограничение доли таких ссуд на рынке, круга потенциальных заемщиков или на величину изменения ставки.