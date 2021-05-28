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Чистая прибыль "Интер РАО" снизилась в первом квартале
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Чистая прибыль "Интер РАО" по МСФО в первом квартале 2021 года сократилась на 0,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 34,51 миллиарда рублей, следует из... ПРАЙМ, 28.05.2021
отчетность, чистая прибыль, интер рао, новости, финансы, энергетика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Интер РАО" по МСФО в первом квартале 2021 года сократилась на 0,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 34,51 миллиарда рублей, следует из отчета компании.
Выручка компании выросла на 16,3%, до 310,476 миллиарда рублей. Показатель EBITDA вырос на 21%, до 49,99 миллиарда рублей.
EBITDA "Интер РАО" в отчетном периоде составила 49,99 миллиарда рублей против 41,37 миллиарда рублей годом ранее, говоорится в отчете.
"Интер РАО" — диверсифицированный энергетический холдинг, управляющий активами в России, а также в странах Европы и СНГ. Суммарная установленная мощность электростанций компании составляет 31,1 ГВт. Кроме того, "Интер РАО" — единственный оператор экспорта и импорта электроэнергии в РФ.