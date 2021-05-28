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Совет директоров НМТП рекомендовал дивиденды за 2020 год
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Совет директоров Новороссийского морского торгового порта (НМТП) рекомендовал выплатить дивиденды по результатам 2020 года в размере 0,06 рубля на акцию, суммарно – 1,155... ПРАЙМ, 28.05.2021
совет директоров, дивиденды, нмтп, новости, финансы
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Совет директоров Новороссийского морского торгового порта (НМТП) рекомендовал выплатить дивиденды по результатам 2020 года в размере 0,06 рубля на акцию, суммарно – 1,155 миллиарда рублей, годовое собрание назначено на 30 июня, говорится в сообщении стивидорной компании.
"Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующие решения: выплатить дивиденды по результатам 2020 года денежными средствами в размере 1 155 588 924 (один миллиард сто пятьдесят пять миллионов пятьсот восемьдесят восемь тысяч девятьсот двадцать четыре) рубля 00 копеек. Определить размер дивиденда на одну акцию 0,06 рубля", — говорится в материалах НМТП.
Годовое собрание акционеров пройдёт 30 июня в заочной форме.
Группа НМТП — третий портовый оператор Европы и лидер на российском стивидорном рынке по объему грузооборота. В состав группы входят два крупнейших порта России — Новороссийск на Черном море и Приморск на Балтийском, а также порт Балтийск в Калининградской области. "Транснефть" в 2018 году консолидировала контрольный пакет акций НМТП, ей принадлежат 62% акций ПАО "Новороссийский морской торговый порт".