МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Совет директоров Новороссийского морского торгового порта (НМТП) рекомендовал выплатить дивиденды по результатам 2020 года в размере 0,06 рубля на акцию, суммарно – 1,155 миллиарда рублей, годовое собрание назначено на 30 июня, говорится в сообщении стивидорной компании. НМТП завершил первый квартал с прибылью против убытка год назад

"Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующие решения: выплатить дивиденды по результатам 2020 года денежными средствами в размере 1 155 588 924 (один миллиард сто пятьдесят пять миллионов пятьсот восемьдесят восемь тысяч девятьсот двадцать четыре) рубля 00 копеек. Определить размер дивиденда на одну акцию 0,06 рубля", — говорится в материалах НМТП.

Годовое собрание акционеров пройдёт 30 июня в заочной форме.

Группа НМТП — третий портовый оператор Европы и лидер на российском стивидорном рынке по объему грузооборота. В состав группы входят два крупнейших порта России — Новороссийск на Черном море и Приморск на Балтийском, а также порт Балтийск в Калининградской области. "Транснефть" в 2018 году консолидировала контрольный пакет акций НМТП, ей принадлежат 62% акций ПАО "Новороссийский морской торговый порт".