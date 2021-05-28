МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Газпрома" по МСФО, относящаяся к акционерам компании, за первый квартал 2021 года составила 447,263 миллиарда рублей против убытка в 116,249 миллиарда рублей годом ранее, говорится в сообщении компании. "Газпром" ждет роста добычи газа в 2021 году на 11,7%

Выручка от продаж "Газпрома" составила 2,285 триллиона рублей, увеличившись на 31,3% в годовом выражении.

Чистый долг "Газпрома" за прошлый квартал снизился на 3% и по состоянию на 31 марта составил 3,737 триллиона рублей.

"Чистая сумма долга (определяемая как сумма краткосрочных кредитов и займов и текущей части долгосрочной задолженности по кредитам и займам, краткосрочных векселей к уплате, долгосрочных кредитов и займов, долгосрочных векселей к уплате за вычетом денежных средств и их эквивалентов) уменьшилась на 135 308 миллиона рублей, или на 3%, с 3 872 695 миллиона рублей по состоянию на 31 декабря 2020 года до 3 737 387 миллиона рублей по состоянию на 31 марта 2021 года", — сообщила компания. "Газпром" предложил построить в Петербурге новый "Лахта-центр"

Как отмечает компания, такое изменение в основном связано с увеличением остатков денежных средств и их эквивалентов.

Добавляется, что "Газпром" повысил оценку инвестиций группы на текущий год примерно на 2,2%, до 1,83 триллиона рублей с прежних 1,79 триллиона.

"Общий объем освоения инвестиций согласно инвестиционной программе группы на 2021 год (по газовым, нефтяным, электрогенерирующим, теплогенерирующим и прочим активам) и имеющимся аналогичным намерениям группы составляет 1 832 119 миллиона рублей", — говорится в отчете.