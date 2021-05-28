МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Правительство Москвы распространит право на получение дополнительного единовременного пособия в связи с рождением ребенка на семьи, не достигшие возраста 36 лет, по сравнению с 2010 годом величина выплат выросла в 2,4 раза, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы. Собянин предложил создать в ресторанах "свободные от COVID" зоны

Ранее это право имели семьи в возрасте до 30 лет.

"Постановление об утверждении порядка осуществления этой выплаты подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Подать заявление на получение пособия смогут московские семьи, в которой оба супруга — москвичи не старше 36 лет, но при этом один из них или оба достигли возраста 30 лет", — говорится в сообщении.

Уточняется, что единственный родитель в возрасте от 30 до 36 лет тоже имеет право на получение пособия. Среднедушевой доход семьи не должен превышать величину прожиточного минимума. Новые социальные и пенсионные выплаты ожидают россиян этим летом

В мэрии отметили, что при рождении первого ребёнка размер выплаты составит 90 145 рублей (5 прожиточных минимумов), второго — 126 203 рубля (7 прожиточных минимумов), третьего и последующих – 180 290 рублей (10 прожиточных минимумов).

"По сравнению с 2010 годом величина выплат выросла в 2,4 раза. Выплату смогут получить московские семьи, в которых ребёнок родился, начиная с 1 января 2021 года", — добавили в пресс-службе.

Заявление на предоставление дополнительного единовременного пособия в связи с рождением ребёнка можно будет подавать с 3 июня через личный кабинет на портале mos.ru. Сделать это необходимо в течение одного года с даты рождения ребенка. Ежегодно дополнительное пособие в связи с рождением ребенка получают порядка 25 тысяч московских семей.

"Ожидается, что после повышения максимального возраста "молодой семьи", право на получение этой выплаты приобретут еще порядка 7,8 тысячи семей в год", — отметили в пресс-службе мэрии.