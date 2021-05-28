МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Совет директоров "Русснефти" рекомендовал дивиденды за прошлый год в размере 0,612 доллара на привилегированную акцию, а на обыкновенные — не выплачивать, сообщила компания. "Русснефть" в прошедшем году увеличила запасы нефти на 32,6 миллиона тонн

Годовое собрание акционеров "Русснефти" состоится 28 июня заочно.

"По результатам 2020 года выплатить дивиденды по привилегированным акциям ПАО НК "РуссНефть" в размере 60 миллионов долларов США (по курсу Банка России, установленному на дату фактической выплаты дивидендов) из нераспределенной прибыли ПАО НК "РуссНефть", полученной по итогам 2019 года. Дивиденды по обыкновенным акциям ПАО НК "Русснефть" не выплачивать", — говорится в сообщении.

Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 18 июля.