2021-05-28T12:17:57+03:00
2021-05-28T12:17:57+03:00
2021-05-28T12:17:57+03:00
2021
https://1prime.ru/finance/20210528/833779345.html
Совет директоров "Русснефти" рекомендовал дивиденды по итогам 2020 года
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Совет директоров "Русснефти" рекомендовал дивиденды за прошлый год в размере 0,612 доллара на привилегированную акцию, а на обыкновенные — не выплачивать, сообщила компания... ПРАЙМ, 28.05.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Совет директоров "Русснефти" рекомендовал дивиденды за прошлый год в размере 0,612 доллара на привилегированную акцию, а на обыкновенные — не выплачивать, сообщила компания.
Годовое собрание акционеров "Русснефти" состоится 28 июня заочно.
"По результатам 2020 года выплатить дивиденды по привилегированным акциям ПАО НК "РуссНефть" в размере 60 миллионов долларов США (по курсу Банка России, установленному на дату фактической выплаты дивидендов) из нераспределенной прибыли ПАО НК "РуссНефть", полученной по итогам 2019 года. Дивиденды по обыкновенным акциям ПАО НК "Русснефть" не выплачивать", — говорится в сообщении.
Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 18 июля.