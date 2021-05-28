МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Восьмой арбитражный апелляционный суд (Омск) оставил без изменения два решения, которыми нижестоящий суд взыскал со швейцарской New Stream Trading, входящей в группу "Новый поток" Дмитрия Мазурова, около 22,3 миллиарда рублей в пользу Сбербанка и около 16,2 миллиарда — в пользу компании СБК, подконтрольной банку.

Швейцарская компания выступала поручителем Антипинского НПЗ при получении им финансирования банка. По иску Сбербанка суд взыскал с ответчика основной долг и проценты по генсоглашению от 30 марта 2018 года об открытии возобновляемого лимита на проведение операций торгового финансирования с использованием непокрытых аккредитивов. При этом он отклонил встречный иск New Stream к Сбербанку, в котором швейцарская компания требовала признать незаконным свой договор поручительства.

По иску СБК суд взыскал долг и проценты по договору об открытии невозобновленной кредитной линии от 18 июня 2015 года. По данным ЕГРЮЛ, учредитель ООО "СБК" с долей 99,99% — ООО "Сбербанк Капитал", единственным участником которого в свою очередь является Сбербанк.

New Stream Trading была создана для торговли продукцией Антипинского НПЗ. Последний, в свою очередь, был базовым активом группы "Новый поток", крупнейшего в России независимого от основных нефтяных компаний нефтепереработчика. В настоящее время группа лишилась всех основных активов, в частности, сам Антипинский НПЗ в мае 2019 года был взыскан Сбербанком как залог по кредиту, контрольный пакет Афипского НПЗ приобрела структура группы "Сафмар" бизнесмена Михаила Гуцериева, а Марийский НПЗ находится под контролем "Московского кредитного банка".

Сам Мазуров был задержан в июле 2019 года и находится под стражей в рамках уголовного дела о мошенничестве, возбужденного по заявлению Сбербанка, крупнейшего кредитора "Нового потока".