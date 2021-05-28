МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Чистая прибыль банка Уралсиб по МСФО за первый квартал составила 3,4 миллиарда рублей против убытка 1,7 миллиардов рублей годом ранее, говорится в сообщении кредитной организации. Moody's подтвердило рейтинг банка "Уралсиб"

"Банк на протяжении последних лет демонстрирует устойчивую позитивную динамику, и как показала практика, его бизнес-модель работает эффективно даже в непростых экономических условиях, — отмечает председатель правления банка Уралсиб Алексей Сазонов. — У банка диверсифицированные источники фондирования, сбалансированный портфель активов, хороший запас ликвидности и достаточности капитала, что позволяет нам с уверенностью развивать бизнес и укреплять положение на рынке".

Чистый процентный доход банка в 1 квартале вырос на 8,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 5,9 миллиардов рублей, чистый комиссионный доход вырос на 12,9% и составил 1,9 миллиардов рублей.

Активы банка выросли с 505,6 до 512,6 миллиардов рублей. Собственные средства (капитал) Банка увеличились на 3,0 миллиарда рублей.

Успешные результаты деятельности Банка на фоне пандемии оценили и рейтинговые агентства. В 2020 году агентство "Национальные кредитные рейтинги" (НКР) присвоило банку рейтинг "ВВВ+", подтвердив его в феврале 2021 года и повысив прогноз до "Позитивного". Агентство Fitch Ratings в ноябре 2020 года повысило прогноз по рейтингу Уралсиба с "Негативного" на "Стабильный", подтвердив долгосрочный рейтинг на уровне "ВВ-". В апреле 2021 года агентство S&P подтвердило рейтинг банка на уровне "B" со "Стабильным" прогнозом.