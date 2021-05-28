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https://1prime.ru/finance/20210528/833780880.html
Долги россиян по ипотеке выросли до исторического максимума
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Долги россиян по ипотеке по итогам апреля выросли на 2,9% — до исторического максимума в 10,05 триллиона рублей, следует из анализа РИА Новости, проведенного на основе данных ЦБ... ПРАЙМ, 28.05.2021
долги, ипотека, цб рф, недвижимость, новости, бизнес, финансы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Долги россиян по ипотеке по итогам апреля выросли на 2,9% — до исторического максимума в 10,05 триллиона рублей, следует из анализа РИА Новости, проведенного на основе данных ЦБ.
Банк России публикует данную статистику с января 2018 года. Общий объем задолженности россиян по жилищным кредитам неуклонно растет: с момента начала публикации данных ипотечный портфель российских банков вырос вдвое.
Банки в апреле нарастили выдачи ипотечных кредитов на 7,5% — до 191,4 тысячи ссуд. Общая сумма выданных кредитов подскочила почти на 10% — до 550,9 миллиарда рублей.
Средний срок выданной в апреле в России ипотеки обновил рекорд: 237,9 месяца или около 19 лет и 10 месяцев. В марте этот показатель был на 4 месяца меньше.
Средняя ставка по ипотеке в апреле выросла — до 7,3% после 7,23% месяцем ранее.