МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. В пятницу вышел из печати "Вестник Банка России" № 31–32 (2271–2272).

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— указание № 5708-У от 13.01.2021 "Об объеме, формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 63048 от 9.04.2021, вступает в силу c 1.10.2021/.