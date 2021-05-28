2021-05-28T14:07:08+03:00
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2021
https://1prime.ru/finance/20210528/833781551.html
В пятницу вышел из печати "Вестник Банка России" № 31–32 (2271–2272)
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В пятницу вышел из печати "Вестник Банка России" № 31–32 (2271–2272). В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы: — указание № 5708-У от 13.01.2021... ПРАЙМ, 28.05.2021
вестник банка россии, новости, финансы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. В пятницу вышел из печати "Вестник Банка России" № 31–32 (2271–2272).
В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:
— указание № 5708-У от 13.01.2021 "Об объеме, формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 63048 от 9.04.2021, вступает в силу c 1.10.2021/.