МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Трансконтейнера" по МСФО в первом квартале подскочила по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 76,6%, до 3,381 миллиарда рублей, сообщила компания. Совет директоров НМТП рекомендовал дивиденды за 2020 год

Выручка компании за отчётный период увеличилась на 46,4% и составила 30,78 миллиарда рублей. Показатель EBITDA вырос на 69,9% год к году, до 6,586 миллиарда рублей. Рентабельность по EBITDA от скорректированной выручки в первом квартале выросла до 50,4% с 47,1% годом ранее. Отношение чистого долга к EBITDA составило 2,17х.

Активы компании за январь-март выросли на 2,2% и составили 110 миллиардов рублей. Долгосрочные обязательства снизились на 4%, до 57,3 миллиарда рублей, краткосрочные — выросли на 5,5%, до 26,8 миллиарда.

"На фоне общей позитивной ситуации в сегменте железнодорожных перевозок контейнеров в первом квартале 2021 года "Трансконтейнер" продолжает расти быстрее рынка за счет усилий, направленных на развитие клиентского сервиса и расширение географии перевозок", — цитирует пресс-служба вице-президента по экономике и финансам компании Павла Скачкова.

"Мы работаем над привлечением дополнительных грузов к перевозке в контейнерах, а также внедрением новых продуктов, стремясь при этом обеспечивать стабильно высокое качество сервиса даже в условиях сохраняющегося дефицита оборудования", — добавил Скачков.

"Трансконтейнер" — российский интермодальный контейнерный оператор с крупнейшим в России парком контейнеров и фитинговых платформ, на всей сети железных дорог стандарта 1520. Парк контейнеров составляет порядка 88 тысяч единиц, фитинговых платформ — порядка 34 тысяч единиц. "Трансконтейнер" принадлежит группе "Дело".