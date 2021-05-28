2021-05-28T15:59:31+03:00
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2021-05-28T15:59:31+03:00
2021
https://1prime.ru/finance/20210528/833783437.html
Чистая прибыль ВТБ по РСБУ с начала года выросла в 1,7 раза
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Чистая прибыль банка ВТБ в январе-апреле по РСБУ составила 86,624 миллиарда рублей, увеличившись в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из... ПРАЙМ, 28.05.2021
отчетность, чистая прибыль, втб, новости, финансы, банки
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Чистая прибыль банка ВТБ в январе-апреле по РСБУ составила 86,624 миллиарда рублей, увеличившись в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из материалов ЦБ РФ.
По итогам января-апреля 2020 года чистая прибыль банка по РСБУ составляла 50,791 миллиарда рублей.
ВТБ — российская финансовая группа, включающая в себя более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. Основной акционер банка — РФ, которой в лице Росимущества и Минфина принадлежат 60,9348% голосующих акций, или 45,01% (с учетом ГК "Агентство по страхованию вкладов" — 92,23%) уставного капитала банка.