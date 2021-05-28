МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Чистая прибыль банка ВТБ в январе-апреле по РСБУ составила 86,624 миллиарда рублей, увеличившись в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из материалов ЦБ РФ. В ВТБ испугались административных ограничений выдачи кредитов

По итогам января-апреля 2020 года чистая прибыль банка по РСБУ составляла 50,791 миллиарда рублей.

ВТБ — российская финансовая группа, включающая в себя более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. Основной акционер банка — РФ, которой в лице Росимущества и Минфина принадлежат 60,9348% голосующих акций, или 45,01% (с учетом ГК "Агентство по страхованию вкладов" — 92,23%) уставного капитала банка.