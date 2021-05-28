МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Транснефти" по МСФО, причитающаяся акционерам, в январе-марте сократилась на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 50,4 миллиарда рублей, следует из отчета компании. "Транснефть" в первом квартале снизила вознаграждения членам правления

Показатель EBITDA по МСФО (без учета операций по купле-продаже нефти по договорам с "Роснефтью" и CNPC) в первом квартале снизился на 13%, составив 116,4 миллиарда рублей. Выручка за отчетный период уменьшилась на 4%, до 253,4 миллиарда рублей.

"Производственные и финансовые показатели в первом квартале 2021 года существенно снизились по сравнению с первым кварталом 2020 года, что обусловлено потрясениями на мировом рынке, вызванными вспышкой коронавируса и ограничением объемов добычи нефти российскими нефтегазовыми компаниями", — поясняет компания в релизе.

Общий долг "Транснефти" на конец первого квартала составил 568,6 миллиарда рублей, снизившись на 13% по сравнению с показателем на конец первого квартала прошлого года. "Сокращение основного долга ПАО "Транснефть" произошло главным образом вследствие планового погашения биржевых облигаций и банковских кредитов", — сообщили в компании. Цены на нефть замедлили рост на укреплении доллара

Добавляется, что компания ожидает капитальные затраты в 2021 году на уровне 232 миллиардов рублей. В 2020 году капзатраты компании составили 199 миллиардов рублей. Таким образом, в этом году затраты могут вырасти на 16,6%.

Больше всего в текущем году планируется направить на техническое перевооружение и реконструкцию (ТПР) — 172,1 миллиарда рублей. Еще 58 миллиардов запланированы на инвестиции НМТП, программу ТПР по сервисным обществам и прочие капитальные вложения. Наконец, капзатраты в объеме 1,9 миллиарда рублей предусмотрены на новые проекты. Показатели указаны без учета НДС.

"Транснефть" оказывает услуги в области транспортировки нефти и нефтепродуктов по системе магистральных трубопроводов в РФ и за ее пределы. 78,55% уставного капитала компании составляют обыкновенные акции (100% их находятся в собственности РФ) и 21,45% — привилегированные.