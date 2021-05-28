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2021-05-28T19:34:16+03:00
2021
https://1prime.ru/finance/20210528/833785858.html
Чистая прибыль Газпромбанка по МСФО в первом квартале выросла на 85%
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Чистая прибыль Газпромбанка по МСФО в первом квартале выросла на 85% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 33,7 миллиарда рублей, следует из сообщения на сайте... ПРАЙМ, 28.05.2021
прибыль, мсфо, газпромбанк, новости, финансы, банки
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Чистая прибыль Газпромбанка по МСФО в первом квартале выросла на 85% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 33,7 миллиарда рублей, следует из сообщения на сайте банка.
В первом квартале прошлого года чистая прибыль банка составляла 18,4 миллиарда рублей.
Чистый процентный доход группы за квартал вырос на 23,6% и составил 47,6 миллиарда рублей. Чистая процентная маржа составила 2,9%, увеличившись на 0,1 процентного пункта в годовом выражении. Рентабельность капитала выросла на 11,6 процентного пункта — до 17,6%.
Активы группы выросли на 1,3% по сравнению с концом прошлого года и на 31 марта составили около 7,63 триллиона рублей. Совокупный капитал группы составил 850 миллиардов рублей на 31 марта, увеличившись на 7,1% с конца прошлого года.