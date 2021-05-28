МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Чистая прибыль Газпромбанка по МСФО в первом квартале выросла на 85% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 33,7 миллиарда рублей, следует из сообщения на сайте банка.

В первом квартале прошлого года чистая прибыль банка составляла 18,4 миллиарда рублей. Чистая прибыль Россельхозбанка по МСФО в первом квартале выросла в 9 раз

Чистый процентный доход группы за квартал вырос на 23,6% и составил 47,6 миллиарда рублей. Чистая процентная маржа составила 2,9%, увеличившись на 0,1 процентного пункта в годовом выражении. Рентабельность капитала выросла на 11,6 процентного пункта — до 17,6%.

Активы группы выросли на 1,3% по сравнению с концом прошлого года и на 31 марта составили около 7,63 триллиона рублей. Совокупный капитал группы составил 850 миллиардов рублей на 31 марта, увеличившись на 7,1% с конца прошлого года.