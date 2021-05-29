МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Уоррен Баффетт (Warren Buffett) — американский предприниматель, один из крупнейших и наиболее известных в мире инвесторов. Он сохраняет четвертую строчку в рейтинге богатейших людей по версии Forbes, невзирая на крупные потери из-за пандемии. Что же, по мнению предпринимателя, получившего от журналистов кличку "Оракул из Омахи", нас ждет в будущем? Об этом подробно рассказывает РБК.
1. БОЛЬШИНСТВО ГАЗЕТ СКОРО ПРЕКРАТЯТ СВОЕ СУЩЕСТВОВАНИЕ
Крах бумажных медиа Баффетт уже предсказывал неоднократно. В интервью Yahoo Finance он объяснял, почему бумага уйдет с медиарынка безвозвратно: "Раньше побеждала газета, у которой было больше страниц. Потому что эти страницы заполняла реклама, а реклама с точки зрения читателя — лучший контент, который может предложить редакция. Хочешь найти работу? Открываешь газету и смотришь объявления. Раньше о свежих событиях ты узнавал на следующее утро из газеты, а теперь ты наблюдаешь их в режиме реального времени".
По данным Pew Research Center, с 2006 по 2016 год рекламные доходы американского газетного рынка сократились почти втрое — с 49 миллиардов долларов до 18 миллиардов долларов — и продолжают уменьшаться.
2. В БЛИЖАЙШИЕ 100 ЛЕТ ИНДЕКС Dow Jones ДОСТИГНЕТ 1 МИЛЛИОНА ПУНКТОВ
Промышленный индекс Доу-Джонса (Dow Jones Industrial Average, DJIA) — старейший из трех ключевых биржевых индексов, отображающих развитие американских фондовых рынков. Создан редактором газеты The Wall Street Journal Чарльзом Доу и запущен в 1896 году. С тех пор индекс вырос с 30 до 30 000 пунктов.
Инвестор предсказал, что через 100 лет индекс Доу-Джонса превысит 1 миллион пунктов, а США ждет финансовое процветание.
"Впрочем, я не питаю иллюзий — мне такого процветания не застать", — пошутил Баффет, которому в 2020 году исполнилось 90 лет.
3. КРИПТОВАЛЮТЫ ЖДЕТ НЕИЗБЕЖНЫЙ КРАХ
"Оракул из Омахи" — известный противник криптовалют, их крах он предсказывал неоднократно.
"Я могу почти с полной уверенностью сказать, что криптовалюты ждет коллапс", — сказал Баффетт в интервью CNBC, подчеркивая, что с удовольствием вложился бы в любую из крупных валют, если бы не был уверен, что в перспективе они не будут стоить и цента.
Вскоре после этого котировки криптовалют стали резко падать, и полгода спустя, в мае 2018 года, репортер Fox Business напомнила Баффетту слова его коллеги по фонду Berkshire Hathaway Чарли Мангера о том, что "биткоин — это крысиный яд". На что Баффетт ответил: "Что же, теперь биткоин — это, вероятно, крысиный яд в квадрате".
Позднее миллиардер пояснил свою точку зрения. По словам инвестора, в отличие от традиционных, криптовалюты в своей основе "ничего не имеют, не основываются на производстве и сами ничего не производят". Криптовалюты не способны воспроизводиться и при этом их обращение не несет гарантий.
Что же касается технологии блокчейна, то ее Баффетт считает "выдающейся", но несовершенной, поэтому рекомендует вкладываться скорее в традиционные активы вроде акций промышленных предприятий. Инвестор считает, что через 10-20 лет о биткоине никто и не вспомнит.
4. БУДУЩЕЕ — ЗА ВОЗОБНОВЛЯЕМЫМИ ИСТОЧНИКАМИ ЭНЕРГИИ
"Если вы держите деньги в угле, то у вас большие проблемы", — говорил Баффетт в мае 2017 года, выразив готовность поддержать проекты "зеленой" энергетики.
В июне 2020 года Баффетт заявил, что его компания Berkshire Hathaway вложила суммарно уже более $15 млрд в в солнечную и ветровую энергетику, а в июле стало известно о покупке доли в компании Dominion Energy, осуществляющей транспортировку и хранение природного газа. Сумма сделки составила более 10 миллиардов долларов.
Агентство по охране окружающей среды США предсказывало, что больше половины энергии в стране в 2030 году будут производить возобновляемые источники, и, кажется, Баффетт собирается ускорить процесс перехода.
5. ВНЕДРЕНИЕ ИИ СДЕЛАЕТ ЭКОНОМИКУ БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОЙ, НО РЕЗКО УВЕЛИЧИТ БЕЗРАБОТИЦУ
Свои ожидания от будущего искусственного интеллекта Баффетт выразил в 2017 году. Инвестор сказал, что "развитый ИИ может весьма разрушительно подействовать на рынок труда. Однако плюс в том, что эту проблему можно будет решить, радикально трансформировав отношения общества и государства и людей друг с другом".
Его ожидания разделяют аналитики. По подсчетам PwC, к 2030 году 40% рабочих мест будут заменены нейросетями.
Впрочем, сам Баффетт советует не слишком доверять предсказаниям. В одном из интервью он сказал: "Предсказания многое говорят о предсказателе. Но ничего — о будущем". Будущее, в конце концов, делаем мы сами.
https://1prime.ru/finance/20210529/833790590.html