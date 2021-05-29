МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Уоррен Баффетт (Warren Buffett) — американский предприниматель, один из крупнейших и наиболее известных в мире инвесторов. Он сохраняет четвертую строчку в рейтинге богатейших людей по версии Forbes, невзирая на крупные потери из-за пандемии. Что же, по мнению предпринимателя, получившего от журналистов кличку "Оракул из Омахи", нас ждет в будущем? Об этом подробно рассказывает РБК. Состояние Уоррена Баффета превысило 100 миллиардов долларов

1. БОЛЬШИНСТВО ГАЗЕТ СКОРО ПРЕКРАТЯТ СВОЕ СУЩЕСТВОВАНИЕ

Крах бумажных медиа Баффетт уже предсказывал неоднократно. В интервью Yahoo Finance он объяснял, почему бумага уйдет с медиарынка безвозвратно: "Раньше побеждала газета, у которой было больше страниц. Потому что эти страницы заполняла реклама, а реклама с точки зрения читателя — лучший контент, который может предложить редакция. Хочешь найти работу? Открываешь газету и смотришь объявления. Раньше о свежих событиях ты узнавал на следующее утро из газеты, а теперь ты наблюдаешь их в режиме реального времени".

По данным Pew Research Center, с 2006 по 2016 год рекламные доходы американского газетного рынка сократились почти втрое — с 49 миллиардов долларов до 18 миллиардов долларов — и продолжают уменьшаться.

2. В БЛИЖАЙШИЕ 100 ЛЕТ ИНДЕКС Dow Jones ДОСТИГНЕТ 1 МИЛЛИОНА ПУНКТОВ

Промышленный индекс Доу-Джонса (Dow Jones Industrial Average, DJIA) — старейший из трех ключевых биржевых индексов, отображающих развитие американских фондовых рынков. Создан редактором газеты The Wall Street Journal Чарльзом Доу и запущен в 1896 году. С тех пор индекс вырос с 30 до 30 000 пунктов.

Инвестор предсказал, что через 100 лет индекс Доу-Джонса превысит 1 миллион пунктов, а США ждет финансовое процветание.

"Впрочем, я не питаю иллюзий — мне такого процветания не застать", — пошутил Баффет, которому в 2020 году исполнилось 90 лет.

3. КРИПТОВАЛЮТЫ ЖДЕТ НЕИЗБЕЖНЫЙ КРАХ

"Оракул из Омахи" — известный противник криптовалют, их крах он предсказывал неоднократно.

"Я могу почти с полной уверенностью сказать, что криптовалюты ждет коллапс", — сказал Баффетт в интервью CNBC, подчеркивая, что с удовольствием вложился бы в любую из крупных валют, если бы не был уверен, что в перспективе они не будут стоить и цента.

Вскоре после этого котировки криптовалют стали резко падать, и полгода спустя, в мае 2018 года, репортер Fox Business напомнила Баффетту слова его коллеги по фонду Berkshire Hathaway Чарли Мангера о том, что "биткоин — это крысиный яд". На что Баффетт ответил: "Что же, теперь биткоин — это, вероятно, крысиный яд в квадрате".

Позднее миллиардер пояснил свою точку зрения. По словам инвестора, в отличие от традиционных, криптовалюты в своей основе "ничего не имеют, не основываются на производстве и сами ничего не производят". Криптовалюты не способны воспроизводиться и при этом их обращение не несет гарантий.

Что же касается технологии блокчейна, то ее Баффетт считает "выдающейся", но несовершенной, поэтому рекомендует вкладываться скорее в традиционные активы вроде акций промышленных предприятий. Инвестор считает, что через 10-20 лет о биткоине никто и не вспомнит. Эксперт рассказал, какие криптовалюты могут принести сверхприбыль

4. БУДУЩЕЕ — ЗА ВОЗОБНОВЛЯЕМЫМИ ИСТОЧНИКАМИ ЭНЕРГИИ

"Если вы держите деньги в угле, то у вас большие проблемы", — говорил Баффетт в мае 2017 года, выразив готовность поддержать проекты "зеленой" энергетики.

В июне 2020 года Баффетт заявил, что его компания Berkshire Hathaway вложила суммарно уже более $15 млрд в в солнечную и ветровую энергетику, а в июле стало известно о покупке доли в компании Dominion Energy, осуществляющей транспортировку и хранение природного газа. Сумма сделки составила более 10 миллиардов долларов.

Агентство по охране окружающей среды США предсказывало, что больше половины энергии в стране в 2030 году будут производить возобновляемые источники, и, кажется, Баффетт собирается ускорить процесс перехода. Билл Гейтс предупредил о новых угрозах человечеству после пандемии

5. ВНЕДРЕНИЕ ИИ СДЕЛАЕТ ЭКОНОМИКУ БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОЙ, НО РЕЗКО УВЕЛИЧИТ БЕЗРАБОТИЦУ

Свои ожидания от будущего искусственного интеллекта Баффетт выразил в 2017 году. Инвестор сказал, что "развитый ИИ может весьма разрушительно подействовать на рынок труда. Однако плюс в том, что эту проблему можно будет решить, радикально трансформировав отношения общества и государства и людей друг с другом".

Его ожидания разделяют аналитики. По подсчетам PwC, к 2030 году 40% рабочих мест будут заменены нейросетями.

Впрочем, сам Баффетт советует не слишком доверять предсказаниям. В одном из интервью он сказал: "Предсказания многое говорят о предсказателе. Но ничего — о будущем". Будущее, в конце концов, делаем мы сами.