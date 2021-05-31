МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Инициатива вице-премьера РФ Андрея Белоусова изъять у металлургов 100 миллиардов рублей сверхдоходов в виде дополнительных налогов игнорирует двойной рост налоговых отчислений и рост инвестиций, заявил основной владелец и глава совета директоров группы "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК) Владимир Лисин. Кремль высказался о сверхприбылях металлургов

Ранее в понедельник первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что российские металлурги в 2020 году "нахлобучили государство, бюджет, в части госкапвложений и гособоронзаказа — примерно на 100 миллиардов рублей". Он добавил, что средства компании должны вернуть в бюджет в виде налогов.

"Нахлобучить" — это не очень распространенный глагол, но смысл этого слова общеизвестные словари поясняют как "надвинутый на лоб или на глаза клобук (шапка)". Вот, точно — чтобы не видеть двойной рост налоговых отчислений отрасли, конкурирующей на глобальном рынке. Не видеть, что сумма налогов в федеральный и региональные бюджеты уже превышает величину "притязаний". Игнорировать значительный рост инвестиций в отрасли", — передал слова Лисина РИА Новости его представитель.

"Не считать важным, что только у металлургов несколько миллионов владельцев акций — физические лица, которые не получат рассчитываемые дивиденды… И при этом не замечать, что планирование и расчёты бюджетных строек на год отстают от начала строительства и изменившихся цен. Здесь уместно старое выражение: "Не чини то, что работает", — добавил Лисин.

Он также отметил, что отрасль предложила дать перечни и виды продукции для целевой поддержки чувствительных социально объектов и готова их обеспечить. "Отработаем один день бесплатно, это 200 000 тонн продукции. Ни перечня, ни конкретных объектов", — резюмировал глава совета директоров НЛМК.