МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Поставщики платежных приложений будут обязаны обеспечить возможность использования в них карты платежной системы "Мир", следует из проекта указания Банка России.

"Поставщик платежного приложения обязан обеспечить возможность клиентам оператора по переводу денежных средств использовать национальные платежные инструменты с применением платежного приложения, если условия его применения предусматривают использование платежных карт", — говорится в проекте.

Планируется, что указание вступит в силу с 1 апреля 2022 года.