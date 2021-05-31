2021-05-31T15:15:31+03:00
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2021
https://1prime.ru/finance/20210531/833803138.html
Платежные приложения планируют обязать к интеграции с картой "Мир"
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Поставщики платежных приложений будут обязаны обеспечить возможность использования в них карты платежной системы "Мир", следует из проекта указания Банка России. "Поставщик... ПРАЙМ, 31.05.2021
цб рф, мир, новости, финансы, банки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Поставщики платежных приложений будут обязаны обеспечить возможность использования в них карты платежной системы "Мир", следует из проекта указания Банка России.
"Поставщик платежного приложения обязан обеспечить возможность клиентам оператора по переводу денежных средств использовать национальные платежные инструменты с применением платежного приложения, если условия его применения предусматривают использование платежных карт", — говорится в проекте.
Планируется, что указание вступит в силу с 1 апреля 2022 года.