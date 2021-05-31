2021-05-31T15:34:47+03:00
2021-05-31T15:34:47+03:00
2021-05-31T15:34:47+03:00
2021
https://1prime.ru/finance/20210531/833803467.html
Набсовет Совкомбанка рекомендовал дивиденды за 2020 год
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Наблюдательный совет Совкомбанка рекомендовал выплатить дивиденды за прошлый год в размере 6,6 копейки на обыкновенную акцию, сообщила кредитная организация. "Рекомендовать... ПРАЙМ, 31.05.2021
дивиденды, банк, совкомбанк, новости, финансы, банки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Наблюдательный совет Совкомбанка рекомендовал выплатить дивиденды за прошлый год в размере 6,6 копейки на обыкновенную акцию, сообщила кредитная организация.
"Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО "Совкомбанк" распределить чистую прибыль ПАО "Совкомбанк" за 2020 год после налогообложения в размере 15 842 174 624,86 рублей следующим образом: выплатить (объявить) дивиденды по обыкновенным акциям ПАО "Совкомбанк" в размере 1 300 000 000,00 рублей (0,0660097985071846 рублей на одну обыкновенную акцию) в денежной форме, остальную часть чистой прибыли ПАО "Совкомбанк" за 2020 год в размере 14 542 174 624,86 рублей оставить в составе нераспределенной прибыли ПАО "Совкомбанк", — говорится в сообщении.
Реестр лиц, имеющих право на получение дивидендов, рекомендуется закрыть 11 июля. Годовое общее собрание акционеров банка назначено на 30 июня в заочной форме.
Совкомбанк, по данным рейтинга РИА Новости, на 1 апреля занимал 11-е место среди российских кредитных организаций по объему активов.