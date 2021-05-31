МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Наблюдательный совет Совкомбанка рекомендовал выплатить дивиденды за прошлый год в размере 6,6 копейки на обыкновенную акцию, сообщила кредитная организация. Дивиденды металлургов и горнодобытчиков могут рекордно вырасти

"Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО "Совкомбанк" распределить чистую прибыль ПАО "Совкомбанк" за 2020 год после налогообложения в размере 15 842 174 624,86 рублей следующим образом: выплатить (объявить) дивиденды по обыкновенным акциям ПАО "Совкомбанк" в размере 1 300 000 000,00 рублей (0,0660097985071846 рублей на одну обыкновенную акцию) в денежной форме, остальную часть чистой прибыли ПАО "Совкомбанк" за 2020 год в размере 14 542 174 624,86 рублей оставить в составе нераспределенной прибыли ПАО "Совкомбанк", — говорится в сообщении.

Реестр лиц, имеющих право на получение дивидендов, рекомендуется закрыть 11 июля. Годовое общее собрание акционеров банка назначено на 30 июня в заочной форме.

Совкомбанк, по данным рейтинга РИА Новости, на 1 апреля занимал 11-е место среди российских кредитных организаций по объему активов.