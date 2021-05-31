МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Ключевым влиянием на международную платежную систему SWIFT пользуется Евросоюз, а не США, заявила в беседе с ИА REGNUM доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова. Россия готовит возможные решения на случай отключения от SWIFT

По ее мнению, это следует учитывать, когда идет разговор о возможном отключении России от этой международной системы расчетов.

"Оценивая вероятность отключения России от SWIFT, стоит учитывать, что ключевое влияние на SWIFT в руках ЕС, а не США, занимающих наиболее решительную позицию по этому вопросу. Технически же отключение — это также непростая процедура. Да и с финансовой точки зрения, для самой компании SWIFT вывод из числа участников России, которая занимает лидирующие позиции как по количеству (3 место), так и объему (10 место) проводимых через систему операций, едва ли логично", — рассказала эксперт.

В случае, если Россия окажется отключенной от системы SWIFT, фондовый рынок нашей страны столкнется с серьезными проблемами, пояснила она. В частности, это повлечет падение курса рубля.

"Несомненно, если указанный шаг будет реализован SWIFT, то он скажется на репутации российской экономики и повлечет падение курса рубля. А это, в свою очередь, по цепочке удорожит импорт, что окажет негативное давление на темпы инфляции. С проблемами столкнется и фондовый рынок. Но сравнивать последствия отключения России от SWIFT, например, с иранским вариантом не вполне корректно, поскольку уровень интегрированности нашей страны в мировую экономику значительно выше", — пояснила она.